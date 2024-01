Figlio di Rita De Crescenzo portato in casa famiglia, 50 a protestare in caserma

NAPOLI – Il figlio minorenne della popolare e controversa tiktoker napoletana Rita De Crescenzo è stato fermato dalla polizia municipale e portato in una casa famiglia, dove in precedenza era stato collocato, essendo stato sottratto alla famiglia dai servizi sociali, e da dove da tempo si era allontanato.

A rendere noto l’episodio è stata la stessa mamma del ragazzo, che durante la notte con alcune decine di parenti e sostenitori, una cinquantina, si è recata davanti alla caserma della polizia municipale di Santa Maria del Pianto gridando allo “scandalo” e urlando “vergogna”.

I video della vivace protesta sono stati tutti pubblicati sui social ed alcuni ripostati dal deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che già in passato aveva criticato più volte la tiktoker (ricambiato), per i suoi atteggiamenti. “Questa è la parte peggiore di Napoli”, dice il deputato, chiedendo anche sanzioni per TikTok che “ha completamente perso il senso della misura nel consentire che questi video vengano perfino sponsorizzati, quando invece dovrebbero essere soltanto rimossi”.