Esce “La mia voce” di Fabrizio Moro che con “Sei tu” ipoteca la vittoria a Sanremo

“La mia voce”, il nuovo album di Fabrizio Moro in uscita il 4 febbraio, e in preorder dal 13 gennaio, conterrà “Sei tu”, il brano che Moro porterà sul palco dell’Ariston.

L’album sarà suddiviso in 2 EP: la prima parte conterrà sei nuove canzoni, scritte e composte durante le riprese di Ghiaccio, il film diretto da Fabrizio Moro insieme ad Alessio De Leonardis, al cinema il 7, 8 e 9 febbraio.

Ecco la tracklist:

La mia voce Sei tu Le cose che hai da dire Continuare a cercare Oggi Era bello

Nella versione vinile ci saranno anche due speciali bonus track, ossia I pensieri di Zo e La mia felicità. La seconda parte dell’album uscirà nel mese di ottobre.

Il cantautore romano si è espresso così sul brano con cui lo vedremo esibirsi al prossimo Festival di Sanremo: “Sei tu l’ho scritta per una persona che in questo momento così surreale e complicato, mi ha salvato dalla parte più brutta di me stesso, dai mostri della depressione. L’amore è l’unica via d’uscita, sempre, per tutti! È l’unica via d’uscita da questo vuoto interiore creato dalla mancanza di certezze, dalla mancanza di abbracci, dal dubbio del domani, dalla mancanza di lavoro, dalla pandemia, dalla rabbia sociale, dall’angoscia che ci viene a bussare alle 5.00 del mattino. L’amore è l’unica via d’uscita, è inutile girarci intorno”.

Già al primo ascolto, per i critici accreditati al Festival, Sei tu arriva come una bellissima canzone d’amore a tutti gli effetti, valorizzata da una vocalità di Moro meno aggressiva e più intimista. In definitiva gli ingredienti sono quelli giusti per fare centro anche al Festival di Sanremo di quest’anno che l’allievo del grande Giancarlo Bigazzi ha già vinto con Pensa nel 2007 e con Non mi avete fatto niente nel 2018, in coppia con Ermal Meta.