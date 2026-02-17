Il tuo TFR non resterà più in azienda: cosa succede davvero dal 1° luglio 2026

Dal 2026 cambia il destino del TFR per molti lavoratori italiani. La nuova Legge di Bilancio introduce un meccanismo che, senza particolari comunicazioni dirette, modificherà il modo in cui viene gestito questo importante accantonamento. L’obiettivo è di rafforzare la previdenza complementare, cioè i fondi pensione integrativi, in un contesto in cui le pensioni pubbliche rischiano di essere meno sufficienti rispetto al passato.

Cos’è il TFR e perché è importante

Il TFR, acronimo di Trattamento di Fine Rapporto, è una somma di denaro che il datore di lavoro accantona ogni mese per il dipendente. Si tratta, in sostanza, di una parte dello stipendio che non viene pagata subito, ma viene conservata e restituita al lavoratore al termine del rapporto di lavoro, oppure destinata a un fondo pensione.

Tradizionalmente, il TFR può essere lasciato in azienda oppure versato in un fondo pensione integrativo, che consente di accumulare risorse utili per integrare la pensione futura.

Pensioni più basse, cresce il ruolo dei fondi integrativi

La riforma nasce da un dato ormai noto: negli anni futuri la pensione pubblica coprirà una percentuale sempre più ridotta dell’ultimo stipendio percepito. Questo significa che molti lavoratori potrebbero trovarsi, al momento del pensionamento, con entrate inferiori rispetto a quelle a cui erano abituati durante la vita lavorativa.

Per questo motivo, il governo punta a incentivare forme di risparmio previdenziale alternative, come i fondi pensione, che permettono di costruire una rendita aggiuntiva.

Dal 1° luglio 2026 scatta il “silenzio-assenso”

La novità più significativa riguarda i nuovi assunti. A partire dal 1° luglio 2026, chi inizierà un nuovo lavoro avrà 60 giorni di tempo per decidere dove destinare il proprio TFR.

Se il lavoratore non farà alcuna scelta entro questo periodo, il TFR verrà automaticamente trasferito a un fondo pensione. In passato, invece, in assenza di una decisione esplicita, il TFR restava automaticamente in azienda.

È importante sottolineare che non si tratta di un obbligo: il lavoratore potrà comunque scegliere di lasciarlo in azienda o indirizzarlo verso un fondo specifico. Tuttavia, sarà necessario comunicarlo in modo chiaro.

Dove finirà il TFR se non si sceglie

Nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna preferenza, il TFR sarà destinato al fondo pensione previsto dal contratto collettivo applicato in azienda. Se esistono più opzioni, verrà selezionato quello con il maggior numero di iscritti. Dove non è previsto alcun fondo specifico, entrerà in gioco il fondo residuale previsto dalla normativa.

Anche chi è già assunto dovrà prestare attenzione: chi ha già aderito a un fondo pensione continuerà normalmente, mentre chi aveva scelto di lasciare il TFR in azienda potrebbe dover confermare la propria decisione per evitare il trasferimento automatico.

Più vantaggi fiscali per chi aderisce ai fondi pensione

La riforma prevede anche un incentivo fiscale. Il limite massimo dei contributi che possono essere dedotti dalle tasse aumenta, consentendo ai lavoratori di ottenere un piccolo beneficio fiscale aggiuntivo.

Questo significa che versare il TFR o altri contributi in un fondo pensione potrà ridurre leggermente il reddito su cui vengono calcolate le imposte.

Una scelta sempre più centrale per il futuro

Le nuove regole rappresentano un cambiamento importante, perché spostano il sistema verso una maggiore responsabilità individuale nella costruzione della pensione futura. Il TFR non è solo una liquidazione di fine lavoro, ma può diventare uno strumento per garantirsi maggiore sicurezza economica negli anni della pensione.

Per questo motivo, informarsi e scegliere consapevolmente dove destinare il proprio TFR diventerà sempre più importante per i lavoratori, soprattutto per le nuove generazioni.