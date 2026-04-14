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Acerra, rissa durante la Comunione dei bambini: schiaffi tra padre e nuovo partner della madre

Redazione1
di Redazione1

 

ACERRA – Una cerimonia religiosa si trasforma in caos e tensione. È quanto accaduto nella chiesa di San Giuseppe, nel quartiere Madonnelle, dove una Prima Comunione è stata bruscamente interrotta da una lite tra adulti degenerata in una vera e propria colluttazione.

La ricostruzione dei fatti parla di un acceso confronto scoppiato tra il padre della bambina e il nuovo compagno della madre. Il tutto sarebbe iniziato nel momento in cui il sacerdote ha invitato i familiari a raggiungere l’altare per un passaggio della celebrazione. La presenza dell’uomo avrebbe scatenato la reazione dell’altro, dando origine a un violento alterco.

In pochi secondi la situazione è sfuggita di mano: grida, spintoni e schiaffi sotto gli occhi dei presenti, tra cui numerosi bambini. La funzione è stata inevitabilmente sospesa per alcuni minuti, mentre cresceva la preoccupazione tra i fedeli.

Determinante l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti della polizia locale, già impegnati nei servizi esterni, sono entrati in chiesa insieme a una pattuglia del commissariato, riuscendo a riportare la calma e ad allontanare i protagonisti della lite. I due sono stati poi condotti presso il comando per gli accertamenti del caso e potrebbero essere denunciati.

Dopo l’episodio, entrambi si sarebbero recati al pronto soccorso del presidio ospedaliero Villa dei Fiori per le cure necessarie.

La notizia si è diffusa rapidamente online, diventando oggetto di commenti e polemiche. Intanto, resta il rammarico per una giornata che avrebbe dovuto rappresentare un momento speciale e che invece si è conclusa con paura e amarezza, soprattutto per la bambina coinvolta.

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