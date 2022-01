Dimessa per sospette coliche, muore a 29 anni: esposto in Procura

Codici: esposto in Procura per fare luce sulla morte della giovane all’ospedale di Frattamaggiore il giorno dopo le dimissioni

CASORIA – L’associazione Codici ha predisposto un esposto alla Procura della Repubblica competente in merito alla morte della 29enne Teresa D’Auria di Casoria il 2 gennaio presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

“Una tragedia enorme – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – su cui abbiamo deciso di intervenire per contribuire a fare piena luce. Come associazione da anni ci occupiamo di malasanità, non sappiamo se questo sia l’ennesimo caso, di sicuro ci sono degli aspetti da chiarire, come il motivo che ha spinto i medici a disporre le dimissioni della giovane”.

Accompagnata dal padre al San Giovanni di Dio la notte di Capodanno a causa di improvvisi dolori addominali accusati la notte di Capodanno, la giovane viene dimessa qualche ora dopo, con i medici che avrebbero rassicurato i familiari parlando di coliche. La ragazza, però, fatica a riprendersi. Nel giro di poche ore i dolori tornano ad essere insistenti, fino a diventare insopportabili. È così che si arriva alla corsa in ospedale la mattina del 2 gennaio. Sarà l’ultimo viaggio della 29enne, che si spegne poco dopo essere tornata al San Giovanni di Dio.

“Confidiamo nelle indagini della magistratura – dichiara Giacomelli – e siamo pronti a fare la nostra parte in Tribunale, perché è doveroso fare piena luce su questa tragedia”