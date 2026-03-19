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Rapina da incubo a Casoria: famiglia legata con le lenzuola

Redazione1
di Redazione1

Notte di paura a Casoria, dove un’intera famiglia è stata vittima di una violenta rapina all’interno della propria abitazione. Il fatto è avvenuto nelle prime ore del mattino, poco dopo le 3, in via Fonseca, quando un gruppo di malviventi è riuscito a introdursi nell’appartamento sorprendendo i residenti nel sonno.

Secondo una prima ricostruzione, i banditi, con il volto coperto per non essere riconosciuti, avrebbero forzato la porta d’ingresso e fatto irruzione all’interno della casa. Una volta dentro, hanno bloccato i tre componenti della famiglia: un uomo di 62 anni, la moglie di 59 e il figlio di 28 anni. I rapinatori li avrebbero immobilizzati utilizzando delle lenzuola trovate nell’abitazione, impedendo loro qualsiasi possibilità di reagire o chiedere aiuto.

L’azione è stata rapida ma estremamente intimidatoria. Dopo aver messo fuori uso i presenti, i malviventi hanno rovistato nelle stanze alla ricerca di denaro e oggetti di valore. Al termine del colpo, sono riusciti a fuggire portando via contanti, facendo perdere le proprie tracce nel buio della notte.

Fortunatamente, nessuno dei membri della famiglia ha riportato ferite fisiche, ma resta lo shock per quanto accaduto, con momenti di forte tensione vissuti durante la rapina.

Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi e per raccogliere le testimonianze utili a ricostruire con precisione la dinamica. Gli investigatori stanno lavorando per individuare i responsabili, anche attraverso l’analisi di eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Non si esclude che si tratti di una banda organizzata, già responsabile di altri colpi simili nel territorio.

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