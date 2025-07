Cultura gratuita: in Campania musei e siti archeologici aperti ogni prima domenica del mese

Ogni prima domenica del mese torna l’appuntamento con la cultura accessibile, grazie all’iniziativa nazionale promossa dal Ministero della Cultura: l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali di tutta Italia. Un’opportunità che in Campania assume un valore particolare, vista la straordinaria ricchezza del suo patrimonio storico e artistico.

Da Pompei alla Reggia di Caserta, passando per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e gli Scavi di Ercolano, sono tanti i siti che, anche in estate, attraggono migliaia di visitatori, sfidando caldo e code pur di riscoprire bellezza e memoria.

Un’occasione per tutti: residenti e turisti

La gratuità non si limita solo agli abitanti della regione: turisti italiani e stranieri ne approfittano per pianificare una visita culturale. In un periodo in cui l’attenzione alla spesa è alta, iniziative come questa rappresentano un’occasione concreta per valorizzare il territorio e promuovere un turismo più consapevole.

L’elenco dei musei aderenti varia leggermente ogni mese, motivo per cui si consiglia sempre di consultare il sito ufficiale del Ministero della Cultura o scaricare l’app “Musei Italiani”, disponibile per dispositivi Android e iOS, dove si trovano informazioni aggiornate su aperture, orari e servizi.

Dove andare in Campania: i siti aperti gratuitamente

In provincia di Napoli, tra i luoghi visitabili gratuitamente spiccano: il Palazzo Reale, Castel Sant’Elmo, il Real Bosco di Capodimonte, il MANN, gli scavi di Pompei, Ercolano, Stabia e Oplontis, il Museo di Caprì e la Grotta Azzurra ad Anacapri, solo per citarne alcuni.

Nel casertano, la magnifica Reggia di Caserta apre le sue porte senza biglietto, insieme ad altri musei archeologici come quelli di Santa Maria Capua Vetere, Teano e Maddaloni.

Nel salernitano, sono accessibili la Certosa di Padula, il Museo e il sito di Paestum, l’area archeologica di Velia, e numerosi musei di Eboli, Sarno, Pontecagnano e Sala Consilina.

Nelle province di Avellino e Benevento, i visitatori potranno scoprire piccoli ma preziosi gioielli archeologici come il Tempio Italico di Casalbore, il Parco di Aeclanum o il Teatro Romano di Benevento.

Cultura nel tempo libero: un invito a riscoprire il territorio

Il successo dell’iniziativa non è solo nei numeri, ma nell’impatto culturale e sociale. In un mondo in cui spesso si corre, riscoprire con lentezza e meraviglia i tesori della propria regione diventa un atto rivoluzionario. E ogni prima domenica del mese, chiunque può essere protagonista di questo viaggio.