“Cucina Vesuviana: tra lava, vigneti e tradizioni”: ecco il nuovo libro di Nunzio Saviano

Riceviamo e pubblichiamo

Il nuovo libro di Nunzio Saviano racconta i sapori, le storie e l’anima di un territorio unico al mondo

C’è un luogo in cui il cibo non è soltanto nutrimento, ma memoria viva. Un luogo in cui ogni ingrediente porta con sé il peso della storia e la forza della natura. Quel luogo è il Vesuvio, e a raccontarlo oggi è Nunzio Saviano, chef e food consultant, che con il suo nuovo libro Cucina Vesuviana: tra lava, vigneti e tradizioni accompagna il lettore in un viaggio tra sapori autentici e racconti senza tempo.

Non un semplice ricettario, ma un’opera che intreccia gastronomia, cultura e identità. Saviano parte dalla terra che lo ha visto crescere, e la trasforma in pagine capaci di evocare i profumi delle cucine contadine, le feste popolari, i piatti che univano famiglie e comunità. Dai pomodorini del piennolo appesi come grappoli d’uva nelle cantine, simbolo di abbondanza, alle albicocche pellecchielle che profumano d’estate, dai vigneti che danno vita al Lacryma Christi fino ai rituali della cucina povera, ogni capitolo restituisce la bellezza di una tradizione che resiste al tempo.

Il libro alterna pagine narrative a ricette: alcune fedelmente legate alla tradizione contadina, altre rivisitate con lo sguardo moderno e creativo dello chef. C’è la minestra maritata, simbolo delle feste, ma anche il baccalà reinterpretato in chiave contemporanea; c’è il ragù napoletano che sobbolle per ore e riempie i vicoli di profumo, ma anche la versione alleggerita e raffinata che diventa crema o riduzione.

“Ogni frutto del Vesuvio conserva la memoria del fuoco che lo ha generato”, scrive Saviano, e il filo rosso che lega queste pagine è proprio questo: la capacità di una terra fragile e potente al tempo stesso di trasformare la paura in bellezza e il sacrificio in sapore.

Ma Cucina Vesuviana non è solo passato. È anche futuro. Tra le sue pagine trovano spazio le storie di giovani chef, pizzaioli e ristoratori che hanno scelto di restare, investendo sul proprio territorio. È il racconto di una nuova generazione che crede nel turismo enogastronomico come chiave di sviluppo e che vede nel cibo non solo tradizione, ma opportunità.

Il volume, distribuito su Amazon e nei principali store online, è pensato per chi ama cucinare, per i turisti enogastronomici, per gli studenti degli istituti alberghieri e per chiunque desideri portare in tavola non solo piatti, ma anche emozioni, storie e radici.

Con uno stile evocativo e diretto, Saviano consegna al lettore un’opera che non parla solo di cucina, ma di identità. Un libro che invita a sedersi a tavola per assaporare, ricordare e immaginare: perché il Vesuvio non smette mai di raccontare.