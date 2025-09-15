Marigliano, nuovo blitz contro lo sversamento dei rifiuti a Pontecitra: denunciato un uomo

Un nuovo intervento della Polizia Locale di Marigliano ha colpito chi continua a sversare illegalmente rifiuti nella zona di Pontecitra. L’episodio è avvenuto sabato sera, quando grazie alla segnalazione di un cittadino, supportata dalle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, è stato colto sul fatto un automobilista mentre abbandonava tre sacchi di indumenti usati lungo la strada.

Il filmato mostra chiaramente l’uomo scendere dal proprio veicolo e scaricare i sacchi, incurante della presenza di altri cittadini che, notando la scena, lo hanno anche richiamato a non compiere quel gesto illecito. Nonostante ciò, il trasgressore ha completato l’operazione prima di allontanarsi.

Immediatamente è scattato l’intervento della Polizia Locale, guidata dal comandante Emiliano Nacar, che ha ricostruito la vicenda e identificato il responsabile. Per lui scatterà la denuncia all’autorità giudiziaria, il ritiro della patente per quattro mesi e, se confermate le ipotesi di reato, anche una pesantissima ammenda che sarà stabilita dal giudice.

“Questo episodio – ha dichiarato il comandante Nacar – conferma come l’attività di presidio e controllo, nonostante il numero ridotto di agenti a disposizione, stia portando risultati importanti. Il fenomeno dello sversamento abusivo è stato quasi del tutto azzerato grazie al sistema di videosorveglianza e alla collaborazione dei cittadini”.

Il caso di sabato dimostra infatti come la sinergia tra cittadini responsabili e forze dell’ordine possa diventare decisiva per tutelare il territorio e contrastare una delle piaghe ambientali più gravi per l’area mariglianese. Pontecitra, da tempo sorvegliata speciale per la frequenza di abbandoni illeciti, diventa così simbolo di un impegno che vuole trasformarsi in deterrente concreto contro chi continua a non rispettare le regole.