Cronaca
Crea in casa una serra per coltivare marijuana, blitz con arresto a Somma Vesuviana

SOMMA VESUVIANA – Coltivava marijuana all’interno della propria abitazione, trasformando una stanza in una piccola serra attrezzata. Per questo motivo un 51enne del posto è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dalla Polizia di Stato con l’accusa di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Nola, impegnati in servizi mirati al contrasto dello spaccio e della coltivazione domestica di droga nell’area vesuviana. Nel corso di un controllo presso l’abitazione dell’uomo, i poliziotti hanno scoperto una “grow box”, ovvero una struttura utilizzata per la coltivazione indoor, completa di impianto di ventilazione e lampade riflettenti per favorire la crescita delle piante.

All’interno della serra artigianale sono state rinvenute tre piante di marijuana alte circa 60 centimetri, coltivate in condizioni tali da garantirne lo sviluppo costante. L’ispezione dell’appartamento ha inoltre permesso di sequestrare circa 65 grammi di marijuana già essiccata, pronta presumibilmente per essere suddivisa in dosi, oltre a diverso materiale ritenuto utile al confezionamento della sostanza stupefacente.

Alla luce di quanto accertato, il 51enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. La droga e l’attrezzatura sono state sequestrate.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli predisposto dalla Polizia di Stato per arginare il fenomeno della produzione e diffusione di sostanze stupefacenti sul territorio, con particolare attenzione alle coltivazioni domestiche che, seppur di dimensioni ridotte, alimentano il mercato locale della droga.

