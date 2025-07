Conferenza dei servizi su Edison Next, Comune la spunta: via alle verifiche

ACERRA – Edison Next, passa la linea del Comune di Acerra: fare piena chiarezza sugli scarichi delle aziende del comprensorio Stellantis. E’ quanto emerso ieri mattina nel corso della conferenza di servizi convocata dalla Regione Campania per il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale della Edison Next, la società che dovrà occuparsi della depurazione delle acque di scarico del comprensorio industriale Stellantis e della fornitura di energia termica alle aziende della stessa area.

Il responsabile del procedimento ha accolto tutte le osservazioni tecniche prodotte dall’Ufficio Ambiente del Comune di Acerra e già fatte proprie dal Consiglio Comunale. Il tavolo è stato aggiornato alla fine di settembre quando dovranno essere riscontrate tutte le prescrizioni e le richieste avanzate dal Comune di Acerra. In particolare dovrà essere chiarito e comunicato – Stellantis ne sarà il garante – quante e quali aziende sono insediate e si insedieranno nel comprensorio industriale Stellantis cosi da poter verificare la tipologia di refluo immessa negli scarichi. Per quel che concerne la riduzione di energia termica, poi, è stato confermato il depotenziamento negli anni della centrale termofrigorigera.

Su questo punto il rup ha sottolineato la confusione mediatica relativa a questa vicenda, chiarendo che non si tratta della Turbogas.

Il prossimo 30 Settembre, inoltre, l’Arpac dovrà fornire chiarimenti in merito agli eventuali controlli effettuati nel decennio precedente al Riesame dell’Aia.

“Una ulteriore conferma della responsabilità istituzionale della nostra attività amministrativa – ha spiegato il sindaco Tito d’Errico – ringrazio gli uffici dell’ente per l’incessante lavoro quotidiano portato avanti seguendo le linee di indirizzo dell’amministrazione comunale. Un’altra vittoria per Acerra e per gli acerrani che dimostra come determinate dinamiche relative alla questione ambientale vadano affrontate nelle sedi competenti”.