Casoria, Bene ridisegna la giunta, 2 new entry: “La fiducia come base per la nuova fase”

Il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, ha proceduto alle nuove nomine della Giunta comunale dopo l’azzeramento attuato nei giorni scorsi.

Una decisione maturata con l’obiettivo di rafforzare la fiducia, la coesione e la solidità dell’azione amministrativa, rilanciando l’impegno verso una città che sta vivendo una fase decisiva del proprio percorso di crescita.

Entrano in giunta:

– Gaetano Palumbo, vicesindaco con delega alla Cultura

– Andrea Capano, assessore ai Lavori Pubblici

– Annamaria Casolaro, assessore all’Istruzione

– Antonio Ricciardi, assessore alla Sicurezza e all’Urbanistica

– Maria Crispino, assessore al Personale e all’Ambiente

– Salvatore Iavarone, assessore alle Politiche Sociali

– Giovanna Ferrara, assessore con delega al Bilancio

“In politica come nella vita, la fiducia è la base di tutto – ha dichiarato il sindaco Bene –. Casoria non può permettersi incertezze o divisioni: per questo ho ritenuto necessario azzerare e ricomporre la Giunta su basi solide e condivise. Oggi più che mai serve una squadra compatta, capace di agire con unità di intenti per proseguire il lavoro avviato in questi anni.”

Il sindaco ha posto particolare attenzione alla delega al Bilancio, che finora era detenuta personalmente, e che ora viene affidata a una figura di assoluto spessore tecnico come Giovanna Ferrara, commercialista, con esperienza nella contabilità pubblica e presidente di Unimpresa e che ha ricoperto importanti incarichi istituzionali in ambito di contabilità e formazione.

“Disegnare una figura di assessore al Bilancio – ha spiegato Bene – era una scelta condivisa da tempo con la maggioranza. Oggi, con la nomina di Giovanna Ferrara, completiamo un percorso di rafforzamento della struttura amministrativa, garantendo maggiore efficienza e continuità nella gestione delle risorse pubbliche.”

Il sindaco ha inoltre chiarito che questa decisione rappresenta una risposta netta ai personalismi, ribadendo che Casoria ha bisogno di unità e non di contrapposizioni.

“Questa decisione non è un gesto politico ma soprattutto un atto di responsabilità – ha aggiunto Bene –. Casoria sta cambiando e i cittadini se ne accorgono: dalle opere pubbliche ai servizi, dalle politiche sociali ai programmi di sviluppo. La città merita una squadra coesa e autorevole, che continui a lavorare con serietà e dedizione. Ringrazio che in quest’anno si sono spesi per continuare quel percorso di crescita che ora non si deve arrestare”.

Il sindaco ha infine annunciato che la nuova Giunta sarà sottoposta alla fiducia del Consiglio comunale, in un atto di rispetto istituzionale e di leale confronto con la maggioranza.

“La fiducia – ha concluso Bene – non si impone, si conquista ogni giorno con il lavoro. Questa è la squadra con cui voglio proseguire per dare a Casoria stabilità, continuità e un futuro di crescita condivisa.”