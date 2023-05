Comune di Somma manda 45 anziani alle terme per 12 giorni

Rubina Allocca (Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano) : “Dal 12 al 24 Giugno, ben 45 anziani potranno usufruire dei viaggi pendolari termali con partenza da Somma Vesuviana per le Terme di Telese”.

Salvatore Di Sarno (Sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano) : “Nei limiti delle risorse mettiamo in campo molteplici servizi sociali per ghli anziani”.

“Dal 12 al 24 Giugno porteremo in gita termale ben 45 anziani. Si tratta della possibilità di seguire per dodici giorni consecutivi le cure termali. Il servizio di cure termali comprende, oltre ai cicli di cura convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale il supporto informativo per l’avviamento alle cure e accettazione amministrativa in loco, la visita medica gratuita propedeutica all’ effettuazione delle cure che si svolgeranno per 12 giorni consecutivi inclusi i festivi ed escluse le domeniche, il controllo medico ed infermieristico gratuito a richiesta durante il ciclo di cura, la cura idropinica gratuita, idromassaggio gratuito per chi effettua un ciclo di fanghi + bagni e sconti sull’ acquisto di secondi cicli di cura”. Lo ha annunciato Rubina Allocca, Assessore alle Politichde Sociali del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

“Nei limiti delle risorse – ha dichiarato, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano – cerchiamo di dare supporto agli anziani e lo facciamo con molteplici servizi di assistenza”.