Benemerenza cittadina al judoka olimpionico

ERCOLANO – Consegnata la Benemerenza Cittadina ad Antonio Ciano Judoka Olimpionico. Un momento importante per la comunità cittadina ercolanese, cosi come lo è ogni volta che una città riconosce alle proprie eccellenze l’onorificenza della Benemerenza Cittadina.

“Ercolano è uno straordinario focolaio di risorse umane, che invadono ogni campo sociale, realtà che pregiano la cittadina vesuviana di poter leggere il proprio nome più volte sui medaglieri nazionali e mondiali” dichiara Ciro Santoro, Consigliere Comunale della cittadina vesuviana.

L’assise cittadina ha consegnato importanti riconoscimenti al mondo della politica, alla musica ed a tanti rappresentanti delle forze dell’ordine, oggi per Ercolano, parte una nuova fase, promossa già nel 2022, dal Consigliere Comunale Ciro Santoro, che, portando all’attenzione dell’amministrazione e soprattutto del Sindaco Buonajuto, vede il completamento delle procedure per riconoscere a figure di straordinaria rilevanza nazionale come Alberto Angela ed all’attore Giuseppe Zeno onorificenze per gli onori donati al territorio di Ercolano, partendo oggi con il primo di questo per il Judoka e pluridecorato olimpionico Antonio Ciano.

Ciano atleta delle Fiamme Gialle, oggi come Tecnico della Nazionale Italiana Seniores, ha conseguito importanti successi, come gli ultimi nel Qatar con ben due medaglie di bronzo ai campionati mondiali. “E’ stato un momento emozionante, sostiene Santoro, soprattutto ascoltare le parole di un atleta ricco di umiltà , che non ha mai dimenticato le sue origini sportive, nate in una palestra del territorio per poi vederlo raggiungere la vetta del mondo, è per tutti noi un onore aver potuto dirgli grazie per tutto quanto fatto e per aver dato lustro alla nostra città”