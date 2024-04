San Giuseppe al voto: il candidato Michele Sepe spiega la sua campagna elettorale 

Le elezioni a San Giuseppe Vesuviano sono sempre più vicine e, intanto, i candidati iniziano a scoprire le proprie carte una dopo l’altra.

Stavolta è il momento di Michele Sepe che ha incontrato i tanti cittadini presenti per esporre gli obiettivi della sua campagna elettorale.

Tra i temi affrontato in questo incontro tenutosi due giorni fa, Sepe ha parlato della creazione di un programma per riqualificare le opere pubbliche che hanno l’obiettivo di arricchire la città di San Giuseppe: creare delle nuove scuole, costruire impianti sportivi all’avanguardia, lavorare al nuovo cimitero comunale, ristrutturare le strade del paese per renderle nn sicure. Questi sono solo alcuni dei temi principali trattati dal candidato che ci ha tenuto a specificare quanto sia importante far capire ai cittadini che questa può davvero essere “La Volta Buona“, come cita testualmente il suo slogan.

“Ci impegniamo a valorizzare tutti i nostri quartieri, che meritano attenzione e risorse per fiorire dopo decenni di attese. Abbiamo delineato una strategia per arrivare finalmente all’analisi delle richieste di condono e per il rilascio delle licenze in sanatoria. Infine, lo sviluppo di un’area industriale per creare nuove opportunità di crescita e lavoro” ha dichiarato Sepe durante l’incontro.

Dinanzi ai presenti, il candidato ha poi specificato quanto sia importante mostrare ai cittadini che San Giuseppe Vesuviano può e deve essere assolutamente ripresa per riportarlo allo splendore di un tempo e permettere a tutti di essere fieri di vivere in questo territorio.