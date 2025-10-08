Cirielli candidato del centrodestra in Campania: superate anche le ultime resistenze di Forza Italia

Dopo settimane di trattative serrate e voci contrastanti, il centrodestra campano ha finalmente sciolto le riserve: sarà Edmondo Cirielli il candidato alla presidenza della Regione Campania. La decisione, attesa da giorni, è arrivata dopo un lungo confronto interno alla coalizione e anche dopo qualche resistenza in extremis da parte di Forza Italia, poi rapidamente rientrata.

Alla fine, la linea di Fratelli d’Italia ha prevalso e il nome di Cirielli è stato ufficialmente indicato come quello che sfiderà Roberto Fico, candidato del centrosinistra, nella corsa a Palazzo Santa Lucia.

Cirielli, 61 anni, è viceministro degli Affari Esteri e figura di spicco di Fratelli d’Italia. Originario di Nocera Inferiore, con una carriera da ufficiale dei Carabinieri e un lungo percorso politico alle spalle, ha ricoperto ruoli di rilievo a livello nazionale e locale, tra cui quello di presidente della Provincia di Salerno. Rieletto deputato nel 2022 come capolista nel collegio Campania 2, dal novembre dello stesso anno è parte integrante del Governo Meloni.

La sua candidatura è il punto di arrivo di un percorso complesso, in cui ha dovuto superare ipotesi alternative provenienti sia dall’area politica sia da quella civica. Tra i nomi valutati nelle scorse settimane figuravano il prefetto di Napoli Michele di Bari, il presidente dell’Unione Industriali Costanzo Jannotti Pecci e l’ex ministra Mara Carfagna.

Cirielli dovrà ora raccogliere la sfida di riconquistare la Regione dopo dieci anni di governo De Luca, in una competizione che si preannuncia accesa e determinante per gli equilibri politici del Sud.

Le prime reazioni dal territorio non si sono fatte attendere.

Antonio Ambrosio (Fratelli d’Italia) ha dichiarato:

“Con entusiasmo e con la responsabilità che il nostro territorio merita, oggi annuncio con orgoglio il mio sostegno a Edmondo Cirielli, candidato presidente della Regione Campania.

Insieme proponiamo un progetto serio, concreto e strutturato, capace di dare risposte reali ai bisogni della nostra terra e di valorizzare le potenzialità straordinarie che possediamo.

La Campania ha bisogno di idee chiare, visione e coraggio: è il momento di costruire insieme un futuro migliore per le nostre comunità. Uniti per la nostra terra, uniti per la Campania.”