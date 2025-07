Nuovo incendio su un treno Circumvesuviana: cresce la preoccupazione tra i pendolari

Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato stampa pendolari

Ancora treno in fiamme

I pendolari e i viaggiatori delle linee vesuviane non possono rischiare la vita per colpa di una gestione fallimentare.

La dirigenza Eav si elogia per i bilanci in attivo, ma dimentica di citare il fallimento della sua missione: garantire il servizio di trasporto pubblico ferroviario, soprattutto sulle linee vesuviane!

Qui non ci sono miracoli da celebrare o applaudire. Nonostante le centinaia di milioni a disposizione siamo al cospetto di un fallimento colossale.

Ogni giorno accade qualcosa che mette a rischio la vita dei viaggiatori vesuviani. Turisti, pendolari e interi territori ostaggio di chi in dieci anni non ha saputo garantire un servizio efficiente.

I pendolari vesuviani invitano l’attuale management a prendere atto del proprio fallimento e a correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Non vogliamo assistere o essere protagonisti di qualche tragico episodio.

Si cambi!

Fate presto!

La politica e le istituzioni non si facciano distrarre dalle elezioni intervengano subito!

I pendolari vesuviani sono stanchi di vivere questa situazione e di vedere inascoltate le proprie denunce.

Chi per ruolo e competenze è preposto per fare chiarezza, agisca subito!

Enzo Ciniglio

Gruppo facebook noaltagliodeitrenidellacircumvesuviana

Salvatore Ferraro

Gruppo facebook CIRCUMVESUVIANA – Eav

Avv.Marcello Fabbrocini

Comitato civico A. Cifariello Ottaviano

Salvatore Alaia comitato civico E(A)Vitiamolo Sperone