Regionali, Silvestro chiede a Forza Italia un cambio di passo su sanità e lavoro

“Discontinuità sarà la parola chiave per il futuro della Campania. È arrivato il momento di aprire una stagione nuova, capace di rimettere al centro le priorità dei cittadini: sanità, lavoro, diritti, sicurezza”. Lo afferma il senatore Francesco Silvestro, segretario provinciale di Forza Italia a Napoli, sottolineando come il partito sia pronto ad aprirsi al confronto con tutte le forze che condividono la necessità di “voltare pagina” rispetto all’attuale governo regionale.

“Chi vuole davvero il cambiamento per la nostra terra – aggiunge Silvestro – troverà in Forza Italia un interlocutore serio e determinato. Serve coraggio e una visione concreta per restituire fiducia ai cittadini nella politica e nelle istituzioni, dopo anni di attese e delusioni”.

Secondo il senatore forzista, il percorso verso le prossime elezioni regionali deve partire dalla consapevolezza che “la Campania merita di più e che è necessario un impegno comune per costruire un futuro all’altezza delle aspettative delle famiglie, dei giovani e delle imprese di questa regione”.