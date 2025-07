Incivili a Pontecitra: immortalati a inquinare dopo bonifica

Sono immagini scioccanti quelle registrate dal sistema di videosorveglianza della Polizia Locale di Marigliano nella zona di Pontecitra. Appena 24 ore dopo l’intervento straordinario di pulizia promosso dall’Amministrazione Bocchino lo scorso 19 luglio, l’area è stata nuovamente deturpata da sversamenti abusivi di rifiuti indifferenziati.

Le telecamere installate in tre punti strategici hanno documentato, a ogni ora del giorno, l’abbandono di sacchi di plastica da parte di cittadini a piedi o, in misura minore, in auto. Un comportamento in aperto disprezzo delle regole e della comunità, che ha fatto scattare l’immediata risposta delle autorità.

«Abbiamo già verbalizzato tutti i veicoli coinvolti negli scarichi abusivi e stiamo identificando anche i singoli cittadini», ha spiegato il comandante della Polizia Locale, Nacar. «Tali fenomeni di degrado non sono più tollerabili. Saranno istituite postazioni fisse di controllo nella zona di Pontecitra, come richiesto dal sindaco Bocchino».

Il primo cittadino ha infatti avviato un piano di controlli capillari e ha annunciato il potenziamento dell’organico della polizia locale. L’obiettivo è chiaro: riportare legalità e decoro urbano in una zona da troppo tempo ostaggio di inciviltà diffusa.

Per la prima volta, i responsabili verranno tutti sanzionati grazie alle prove video raccolte. Una svolta significativa nella lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti, che mira a dare un segnale forte a chi continua a violare le regole.