Cinema Sotto le Stelle, altre due serate per Somma

Cinema Sotto le Stelle – altre due serate in Montagna, sul Monte Somma, in piazzetta Armando Giuliano dinanzi al Santuario di Santa Maria delle Grazie a Castello!

A Somma Vesuviana continua – Cinema Sotto le Stelle – Mercoledì 27 Agosto – ore 21 – Romeo è Giulietta con Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Margherita Buy e regia di Giovanni Veronesi!

Giovedì 28 Agosto – ore 19 e 30 – in località Castello sul Monte Somma – piazzetta Armando Giuliano – dinanzi al Santuario di Santa Maria delle Grazie a Castello – serata Disney con ENCANTO!

Rosalinda Perna – Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Cinema immersi nella natura del Monte Somma, sul versante non colpito dagli incendi. Altre due splendide serate, poi andremo verso il Palio! L’obiettivo dell’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno è quello di promuovere e valorizzare il territorio con il suo patrimonio culturale, archeologico e popolare”.

C’è attesa per la XXXIII esima edizione del Palio che immergerà il paese nell’atmosfera del ‘500 e ‘600! Canti, corteo storico e soprattutto gare basate su giochi antichi!

Giuseppe Auriemma – Presidente Palio, Referente Centro Vita e cofondatore del Movimento dei Focolari di Chiara Lubich a Somma Vesuviana: “Il Palio testimonia una comunità viva, impegnata da mesi nei laboratori della comunicazione, della scenografia, della coreografia, della musica. Abbiamo iniziato con anteprime teatrali di successo che anche in altre zone della Campania hanno raccontato eventi di fine ‘500 che sarebbero accaduti a Somma Vesuviana. Aspettiamo tutti per il 12, 13 e 14 Settembre con l’edizione XXXIII del Palio di Somma Vesuviana, nel napoletano!”.

E intanto Somma Vesuviana aderisce all’invito di Papa Leone XIV. Domani, Venerdì 22 Agosto, alle ore 20, preghiera per la pace nel Mondo, del Santo Rosario sulla scala che conduce al Santuario Mariano di Santa Maria delle Grazie a Castello. A seguire la Santa Messa celebrata da Padre Francesco Feola!

“Cinema sotto le Stelle continua con altri due appuntamenti estivi, a Somma Vesuviana, in Montagna, nella piazzetta di Santa Maria delle Grazie a Castello dalla quale è possibile godere di un panorama meraviglioso. Mercoledì 27 Agosto, alle ore 21 avremo Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi con Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Margherita Buy. Giovedì 28 Agosto, ma questa volta alle ore 19 e 30, avremo una serata Disney con Encanto. Sarà un modo di vivere bene la montagna. Sullo sfondo avremo i versanti del Monte Somma, tutto il panorama su Napoli, vivremo il cinema in piena natura e nei pressi di un sito dal grande valore religioso, popolare e storico quale il Santuario Mariano di Santa Maria delle Grazie a Castello. Anche Cinema sotto le Stelle vede il patrocinio del Comune di Somma Vesuviana”. Lo ha annunciato Rosalinda Perna, Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Sempre in località Castello, al Santuario di Santa Maria delle Grazie, domani, dalle ore 20 preghiera per la pace nel Mondo!

Somma Vesuviana accoglie l’invito del Santo Padre, Papa Leone XIV di raccogliersi in preghiera per la pace. Fitto è anche il calendario degli appuntamenti al Santuario. Domani, Venerdì 22 Agosto celebrazione della memoria della Beata Vergine Maria Regina, con digiuno, e preghiera per la pace nel Mondo. Dalle ore 20 preghiera del Santo Rosario lungo la scala che conduce al Santuario. A seguire la celebrazione della Santa Messa per la pace nel Mondo, celebrata da Padre Francesco Feola.

Intanto si avvicina il Palio di Somma Vesuviana che attirerà migliaia di persone da tutta la Campania.

“Sarà la XXXIII esima edizione – ha affermato Giuseppe Auriemma, Presidente Palio, Referente Centro Vita e cofondatore del Movimento dei Focolari di Chiara Lubich a Somma Vesuviana – che quest’anno avrà come tema la Somma Speranza. Somma in quanto la massima speranza di pace, di luce, di armonia e Somma dal nome di Somma Vesuviana. Ricordo che il Palio è rinato più di 30 anni fa, al termine di un’attività di ricerca che vide insieme e che ancora oggi vede insieme giovani e studiosi in un’intensa attività di ricerca storica, grazie alla quale è stato possibile recuperare i giochi antichi, le usanze di un tempo, i costumi tradizionali. Apriremo il Palio con il tadizionale evento del corteo storico, la dichiarazione di apertura dei giochi ad opera del Magister Nundinarum. Avremo i mestieri antichi, l’epoca antica vissuta con i canti e con le gare che vedranno i rioni del paese confrontarsi e impegnati nei giochi di un tempo. Il Palio è già iniziato da tempo con un’anteprima teatrale di successo al Castello di Lucrezia D’Alagno, rappresentata anche a Castellammare di Stabia. Lo spettacolo aveva un titolo preciso quale i Capelli della Libertà con richiamo al 3 Ottobre del 1586, quando le donne del paese scelsero di targliarsi i capelli, incluse le nobili, diedero in olocausto la maggiore più soave loro bellezza recidendo le loro chiome e donandole alla libertà dell’intera comunità. Donne che si privarono anche delle loro gioie per cercare di riscattare Somma Vesuviana del feudatario dell’epoca. Una storia di libertà”.

Il Palio ha avuto già inizio!

“Abbiamo attivi i laboratori della comunicazione, della scenografia, della coreografia, della musica – ha concluso Auriemma – perchè il Palio nasce dal basso, è figlio della comunità. Scenografie, coreografie, testi sono tutti elementi inediti e inedita è anche la cronologia dei giochi. Tutto si svolgerà il 12, il 13 e il 14 Settembre. Vi aspettiamo a Somma Vesuviana, nel napoletano”.