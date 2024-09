Cimitile, imprenditore del packaging fa dono di mille kit scolastici agli studenti della città

Cimitile. Riceviamo e pubblichiamo:

Andrea Tavolario, imprenditore del packaging fa dono di mille kit scolastici a tutti gli studenti di Cimitile. Clementino gli presta l’immagine, “Iniziativa fantastica e soprattutto gratuita”. Andrea Tavolario, “Grato alla terra nella quale continuo ad investire in affetti e professione. Agli studenti dico: studiate per non dover scegliere di lasciare i luoghi in cui siete nati”.

Quaderni e album da disegno, colori e penne, ma anche la cartina geografica dell’Italia, la Costituzione Italiana e soprattutto il diario del noto rapper Clementino: Andrea Tavolario importante imprenditore di Cimitile, attivo nel settore del packaging fa dono di mille kit per la scuola a tutti gli studenti del suo Comune. Box contenenti tutto l’occorrente da mettere nello zaino ed in più il diario firmato da Clementino che non ha esitato a prestare la propria immagine per contribuire all’iniziativa solidale che sta procedendo con la consegna, proprio in queste ore, del materiale agli alunni. “I prodotti di questo kit che ti supporterà nello studio – scrive Tavolario nella lettera che ha scritto ai bimbi – sono stampati nella mia azienda che proprio a Cimitile ha mosso i primi passi. Considerali una testimonianza di affetto e vicinanza a te, alla tua famiglia ed a tutta la comunità”.

“Sono stato anche io studente e – aggiunge l’imprenditore – mi sono seduto nei tuoi stessi banchi. Un ricordo meraviglioso e nitido che porterò sempre con me. Ho avuto la fortuna di crescere, mettere su famiglia e lavorare nel luogo in cui sono nato: è il posto del mio cuore e io non smetterò mai di essere grato a questa terra che mi ha visto toccare traguardi importanti, personali e professionali”.

“Ringrazio Clementino che è un altro ex alunno della scuole di Cimitile e che – aggiunge Tavolario – è molto, ma molto, più famoso di me: un artista dal cuore d’oro che ha accettato con entusiasmo di prestare la propria immagine per la mia iniziativa”.

“Questo dono – conclude Andrea Tavolario – ha un doppio significato: appartenenza ad una comunità di persone e soprattutto incitamento ad un impegno che, quando è costante e duraturo, porta sempre alla realizzazione dei desideri di ciascuno, ad ogni latitudine”.

A fargli eco, in un video che lo stesso rapper ha postato sui social, è proprio Clementino che parla di “Iniziativa fantastica e soprattutto completamente gratuita”