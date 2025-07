Ciarambino: “Rissa, Pomigliano teatro di episodi drammatici: urge cambio di passo serio e responsabile”

Riceviamo e pubblichiamo

“La tragedia avvenuta questa notte a Pomigliano, con il ritrovamento del cadavere di un uomo di 51 anni, vittima di una violenta aggressione durante una rissa, rappresenta un segnale di allarme gravissimo per la sicurezza e il vivere civile della nostra comunità. Ci è scappato persino il morto, cos’altro deve accadere? – dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania – Non è accettabile vedere Pomigliano ridotta a un farwest, teatro di episodi così drammatici, che gettano una lunga ombra di insicurezza sui cittadini per bene, che ormai tremano ogni volta che i loro figli escono di casa. Questo fatto tragico, che segue a ritmi allarmanti una sequela di disagi e tensioni in città, evidenzia l’urgenza di un cambio di passo serio e responsabile da parte delle istituzioni locali. Occorre chiedere una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul nostro territorio, potenziare il locale Comando dei Carabinieri, oramai ridotto all’osso in termini di risorse umane. Ma soprattutto, come rappresentante delle istituzioni campane – continua Ciarambino – auspico che si smetta di fare la guerra ai paladini della legalità e ci si concentri sulla guerra ai delinquenti e ai violenti, che sempre più numerosi scorazzano nella nostra città. È il momento di investire seriamente nella sicurezza, nel sostegno sociale e nella coesione della comunità. Solo così potremo restituire dignità e serenità ai pomiglianesi”.

