Rintracciati due dei colpevoli dell’omicidio a Pomigliano d’Arco

Aggiornamenti sul caso dell’uomo ucciso a Pomigliano: due coinvolti rintracciati

Ci sono stati sviluppi nelle indagini sull’omicidio avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 luglio a Pomigliano d’Arco, in via Trieste, all’angolo con via Leopardi. La vittima, un uomo di 51 anni, di nazionalità serba ma residente a Somma Vesuviana, era stato trovato senza vita intorno alle 2.30, in seguito a una violenta rissa scoppiata per motivi ancora poco chiari.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, all’origine dello scontro ci sarebbe stato probabilmente l’abuso di alcol da parte di un gruppo di persone, che avrebbe fatto degenerare la situazione in colluttazione fisica. Nessuna arma è stata utilizzata: la morte è stata causata da un colpo violento alla nuca.

Nelle prime ore non era stato possibile identificare i partecipanti alla rissa, ma adesso due dei soggetti coinvolti sono stati rintracciati. Uno si trova ricoverato all’ospedale di Nola, l’altro – che ha rifiutato le cure – è attualmente sotto interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Pomigliano d’Arco.

Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica e le responsabilità. Gli inquirenti stanno valutando le testimonianze e analizzando la situazione