Scooter dell’amico contro auto in sosta, lui muore nell’incidente a 27 anni

ERCOLANO – Doveva essere una serata come tante, e invece si è trasformata in tragedia. Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, in corso Italia.

Il giovane era sul sellino posteriore di uno scooter guidato da un amico di 26 anni. Per cause in corso di accertamento, il mezzo è finito contro alcune auto in sosta. Un impatto violentissimo che ha scaraventato a terra entrambi i ragazzi. Il passeggero è stato subito soccorso e trasferito all’Ospedale del Mare, dove però i medici non hanno potuto salvargli la vita.

Il conducente è ferito ma non in pericolo. Le sue condizioni sono sotto controllo. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica, ma al momento si parla di una probabile perdita di controllo del mezzo. L’asfalto, le condizioni del veicolo o un’imprudenza: tutto è al vaglio degli investigatori.

Il dolore per questa morte improvvisa è profondo. In tanti stanno lasciando messaggi di cordoglio sui social, ricordando la vittima come un ragazzo solare, gentile, sempre disponibile con tutti.

Una croce, l’ennesima, che si aggiunge alla lunga lista di giovani vite spezzate sulla strada. Le comunità locali, già provate da episodi simili, chiedono più controlli e prevenzione.

L’ultimo saluto sarà nei prossimi giorni, in una chiesa probabilmente troppo piccola per contenere tutto il dolore di chi lo conosceva.