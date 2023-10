Ci eravamo sbagliati. Dopo una ripresa vista nelle ultime partite, dopo la sconfitta incoraggiante contro il Real Madrid, il Napoli di Garcia torna a fare un po’ di passi indietro.

Francese 0 – Italiano 1, questo potrebbe essere un altro titolo azzeccato per quanto visto al Maradona. La Fiorentina è squadra organizzata, e il Napoli non è sempre all’altezza delle sue capacità. Male sul vantaggio avversario (gol di Brekalo), la difesa del Napoli è presa alla sprovvista e Meret si fa passare la palla sotto le gambe. Nonostante i pericoli corsi, il Napoli ci prova, e alla fine del tempo Osimhen sfrutta un errore avversario per procurarsi il rigore e segnarlo. Nel secondo tempo si passa dalle stelle alle stalle. Prima si materializza la possibilità del gol di Osimhen, che ruba un pallone dopo un errore avversario, ma la ruota non gira sempre come vuole e sbaglia. Subito dopo, il Napoli non ha le giuste misure nella sua area, e una carambola favorisce il gol del vantaggio di Bonaventura. La viola chiuderà i giochi su contropiede Gonzalez. Questi i gol, ma avranno un ruolo fondamentale le sostituzioni. Fa riflettere l’effetto di alcune sostituzioni: Raspadori al posto dell’infortunato Anguissa con conseguente cambio di modulo e compiti difensivi, perdendo il controllo del centrocampo, il cambio di Politano, che seppur stanco avrebbe potuto dar fastidio su quella fascia e nel finale quello di Osimhen, unica energia perpetua in avanti. E’ facile parlare dopo e non prima, è vero, ma è giusto analizzare gli effetti di alcune decisioni. E queste sostituzioni non hanno dato i loro frutti, e forse dovrebbero far riflettere l’allenatore. In una fase calda, alla ricerca del gol del pareggio e del vantaggio, uno che la palla la prende sempre in area, come Osimhen, non si fa uscire mai dal campo. L’impressione è che in campo non si sappia sempre alla perfezione cosa fare, la squadra va a scatti, non ha equilibrio e fa errori nelle varie fasi di gioco.

Nel frattempo, le risposte del mister in conferenza stampa non convincono tutti, si vocifera sul possibile esonero. Tutto però resta come è ora. E resta il fatto che le prestazioni di una squadra che nei suoi effettivi è rimasta come quella della passata stagione non fanno gioire. Il Napoli di Garcia fa 2 passi in avanti e 3 indietro, e fa rimpiangere il Napoli della scorsa stagione, è a -7 dalla capolista Milan. Ci eravamo sbagliati, bisogna correre ai ripari, in qualche maniera.