Casoria è Città della Fraternità: è l’unico Comune campano vincitore al Premio Lubich

Casoria. Casoria è stata premiata con una menzione di merito alla XXII edizione del Premio Internazionale Chiara Lubich per la Fraternità, un riconoscimento attribuito ai Comuni che si distinguono per politiche inclusive e progetti di coesione sociale. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 5 aprile a Vedano Olona (VA).

“È un grande onore per Casoria ricevere questo riconoscimento – dichiara il sindaco Raffaele Bene – Siamo l’unico comune della Campania ad essere stato premiato, e questo dimostra come il lavoro svolto in questi anni abbia lasciato un segno concreto nella vita della nostra comunità. Questo premio è di tutti i cittadini, delle associazioni e delle realtà che ogni giorno si impegnano per costruire una città più inclusiva e solidale.“

Alla conferenza stampa di presentazione ha partecipato in videocollegamento anche la consigliera comunale Roberta Giova, che, da assessore fino a maggio scorso, ha curato molte delle iniziative che hanno portato a questo riconoscimento: “Abbiamo realizzato tanti progetti che hanno avuto un impatto significativo, come le giornate di prevenzione sanitaria di “Casoria SiCura”, Mi Fido di te per gli amici a quattro zampe, la Crostata della Solidarietà per aiutare le cure oncologiche, il coinvolgimento dei bambini nel progetto “Bimbi Gentili”, la digitalizzazione dei servizi e tante altre iniziative che hanno rafforzato i legami tra i cittadini. Questa menzione di merito è la dimostrazione che la strada intrapresa è quella giusta.“

Anche il vicesindaco Gaetano Palumbo, che ha raccolto il testimone in diverse iniziative, esprime soddisfazione per il premio: “Casoria si è distinta come città della Fraternità grazie a un impegno amministrativo mirato e costante. Questo riconoscimento ci motiva a continuare su questa strada e a fare ancora di più per la nostra comunità.“ La Città di Casoria si conferma così un modello di inclusione e partecipazione, dimostrando che la collaborazione tra istituzioni e cittadini può generare un impatto concreto sul territorio.