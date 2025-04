Movida violenta a Ottaviano, sindaco vara le “zone rosse” contro risse e spaccio

OTTAVIANO – Il Comune di Ottaviano si mobilita per contrastare disordini e atti di inciviltà nel territorio. A seguito di episodi di vandalismo, consumo eccessivo di alcol e comportamenti molesti, il sindaco Biagio Simonetti ha segnalato la situazione al Prefetto di Napoli, ottenendo un intervento immediato.

Dal 3 aprile al 30 giugno 2025, tre aree del paese – Viale Elena, Viale Giovanni XXIII e Via Ferrovia dello Stato – saranno sottoposte a restrizioni con l’istituzione di zone rosse temporanee. L’ordinanza vieta lo stazionamento a chi adotta atteggiamenti aggressivi o minacciosi, in particolare se già noto per reati legati a spaccio, violenza o danneggiamenti. Le forze dell’ordine – Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale – intensificheranno i controlli per garantire l’osservanza delle regole.

Il provvedimento mira anche a contrastare il consumo eccessivo di alcol e lo spaccio di droga, fenomeni sempre più diffusi nelle zone della movida. Intanto, il sindaco rassicura i cittadini sull’impegno dell’amministrazione per il rispetto della legalità: i giovani responsabili di un recente episodio di vandalismo, culminato con un tuffo nella fontana pubblica, sono stati identificati e sanzionati.

“Divertirsi sì, ma nel rispetto delle regole, delle persone e dei luoghi”, ha sottolineato Simonetti, annunciando che i controlli saranno intensificati anche in altre zone del centro e delle periferie. Un segnale forte per garantire ordine e sicurezza a tutta la comunità.