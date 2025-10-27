Controlli al mercato di Marigliano: stretta su pagamenti digitali, lavoratori in nero e tracciabilità del pescato

MARIGLIANO – Prima grande svolta per l’area mercato cittadina. Nella mattinata di oggi la Polizia Locale, sotto il coordinamento del comandante Nacar, ha avviato una serie di controlli per verificare la regolarità dei pagamenti da parte degli operatori, puntando in particolare sull’utilizzo esclusivo di forme digitali di pagamento.

Si tratta del primo step di un’azione più ampia che, nelle prossime settimane, interesserà non solo il mercato ma anche altre aree commerciali della città. Gli agenti stanno infatti ricostruendo la mappatura completa delle presenze nell’area mercatale e procederanno con verifiche sui requisiti commerciali, sulla tracciabilità del pescato e sulla presenza di lavoratori non regolari.

Il comandante Nacar ha annunciato anche l’avvio di una nuova fase operativa grazie all’acquisizione di un veicolo in borghese confiscato, che consentirà di ampliare i controlli a tutto il territorio comunale. L’obiettivo è potenziare le attività di prevenzione e contrasto nei confronti di stupefacenti, prostituzione e fenomeni di degrado urbano, già oggetto di diverse sanzioni nelle scorse settimane.

In un rapporto dettagliato redatto dal comando, sono inoltre emerse diverse criticità legate ai servizi dell’area mercato. La Polizia Locale ha chiesto all’amministrazione comunale l’adozione di provvedimenti tempestivi per migliorare la gestione e garantire maggiore sicurezza e decoro.