Madri, ombre e poesia: Antonella Morea incanterà il Giardino dei Miti a Pomigliano con le parole di Ruccello

Riceviamo e pubblichiamo

(E Pulcinella chiude la rassegna bambini con un viaggio fatto di carta e sogni)

POMIGLIANO D’ARCO, 15 LUGLIO 2025 – Terzo appuntamento per “I Nostri Miti” Festival Teatrale, la rassegna teatrale che da Pomigliano d’Arco sta restituendo al pubblico il valore potente del mito, della parola e dell’immaginario. Kermesse che ha il patrocinio del Comune di Pomigliano d’Arco e della Regione Campania e che fa parte del cartellone degli eventi estivi “Pomigliano d’Estate”.

Giovedì 17 luglio alle ore 21, nel suggestivo scenario del Giardino dei Miti di via Imbriani, Antonella Morea porterà in scena “Mamma – Piccole tragedie minimali” di Annibale Ruccello, per la regia di Gerardo D’Andrea. Un testo potente e profondamente contemporaneo, un mosaico di voci femminili racchiuse in un’unica interprete che attraversa le pieghe oscure e struggenti della maternità.

Le madri di Ruccello sono figure archetipiche e quotidiane, fragili e mostruose, radicate nella tradizione eppure violentemente attuali. La bravura di Antonella Morea – artista dalla rara capacità di fondere teatro e musica – si mette al servizio di queste storie, accompagnata dalle note evocative di celebri brani dedicati alle madri, eseguite dal vivo alla fisarmonica da Vittorio Cataldi.

La regia di D’Andrea trasforma la scena in uno spazio intimo e perturbante, dove il femminile si fa rito, dolore, canto e abisso. Un viaggio nel cuore della maternità come luogo della creazione e della perdizione, della favola nera e della compassione.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti. La serata del 17 luglio si inserisce in un programma variegato che ha riservato spazio anche ai più piccoli, e proprio oggi pomeriggio – martedì 15 luglio alle ore 18:30 – si conclude la sezione dedicata ai bambini con lo spettacolo “Ex Libris Pulcinella”, un poetico incontro tra teatro di figura e Commedia dell’Arte.

Pulcinella, accompagnato da un asinello di cartone, ha guidato i piccoli spettatori in un mondo fatto di carta, sogni e personaggi nati dalla fantasia. Un racconto di formazione e ascolto, in cui la maschera napoletana diventa eroe naïf capace di imparare la lezione più difficile: ascoltare l’altro per salvarsi.

Con un linguaggio che unisce corpo e oggetto, carne e burattino, lo spettacolo ha saputo coniugare leggerezza e profondità, regalando un finale poetico alla sezione infanzia del festival. “I Nostri Miti” Festival Teatrale continua a rivelarsi così uno spazio di riflessione e meraviglia, dove ogni età trova la propria voce nel teatro.