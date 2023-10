Casa di comunità in un immobile comunale a Volla, intesa con l’Asl

VOLLA- Il Comune mette a disposizione una struttura in comodato d’uso gratuito, l’Asl è pronta a realizzare una casa di comunità. Succede a Volla, dove è stata sottoscritta la cessione da parte dell’ente pubblico alla Napoli 3 Sud di un immobile di 780 metri quadrati circa.

Nella struttura, prima adibita ad uffici comunali, saranno allocati – da quanto fa sapere l’azienda sanitaria – servizi ambulatoriali, studi medici e locali per le attività socio-sanitarie per migliorare l’offerta dei servizi. Due gli obiettivi principali: rafforzare la medicina territoriale e decongestione le strutture ospedaliere, con particolare riferimento ai pronto soccorso.

A firmare l’accordo sono stati il direttore generale dell’Asl Giuseppe Russo, coadiuvato dal direttore amministrativo aziendale Michelangelo Chiacchio, il sindaco di Volla Giuliano Di Costanzo, accompagnato dal presidente del consiglio comunale Franco Molisso e dai consiglieri Raffaella Maresca e Gennaro Persico. Nell’intesa è anche spiegato come gli uffici comunali (si tratta soprattutto di aule studio a disposizione degli studenti) saranno trasferiti in un altro immobile che la Napoli 3 Sud, a sua volta, cederà in comodato d’uso gratuito all’ente.

“Abbiamo – dice il sindaco Di Costanzo – posto delle basi solide per rafforzare i servizi sanitari sul nostro territorio e fornito un esempio concreto e virtuoso di collaborazione interistituzionale”.

“È un momento importante – aggiunge il direttore generale Asl Russo – non solo perché forniamo un valido esempio di lavoro sinergico tra istituzioni, ma anche perché rappresenta un passo importante verso quel processo di deospedalizzazione auspicato da tutti e un passo decisivo per ridare il ruolo che le compete alla medicina del territorio”.

La struttura ceduta all’Asl sarà oggetto di un intervento edilizio di adeguamento strutturale e funzionale con l’utilizzo dei fondi Pnrr.