Lo storico club Juve di Cercola inaugura la nuova sede

CERCOLA – Una ‘mega’ sede per accogliere tutto il popolo bianconero all’ombra del Vesuvio. Taglio del nastro in via De Meis, tra Cercola e il confinante quartiere napoletano di Ponticelli, per la rinnovata location dello Juventus Official Fan Club di Cercola, lo storico punto di riferimento dei tifosi juventini della Campania – e non solo – che da giovedì sera ha i suoi nuovi locali. Una sede grandissima in grado di ospitare eventi, presentazioni di libri, cene sociali e manifestazioni che riguardano l’intero mondo bianconero.

Tantissimi i soci che hanno partecipato alla serata, oltre ai tifosi che hanno scelto l’inaugurazione per iscriversi (si chiudono a marzo) ed entrare a far parte della ‘grande famiglia Cercola’. Presente al gran completo tutta la dirigenza con il presidente Luigi Palumbo, il vice Alfredo Tammaro, il coordinatore Giacomo Novello, il responsabile segreteria Enzo De Micco e il responsabile biglietteria Fabio Di Giovanni, con il direttivo completato da Ciro Verde, Rino Virgilio, Enrico Russo, Enrico D’Ambrosio, Luciano Di Napoli e Stefano Tortora.

Il Club Cercola conta anche le sezioni dei Gobbi del Vallo di Lauro, Battipaglia, Avellino, Juventini nel Sangue, Fasano, Pozzuoli, LCVS e Sapri che lo hanno portato a diventare il sesto club al mondo con oltre 1300 iscritti. Un rapporto viscerale per un club in cui è possibile vedere in sede tutte le partite della squadra all’Allianz di Torino ed in tutti gli stadi di Italia e di Europa grazie al programma di fidelizzazione che consente agli Official Fan Club di avere un propria corsia per la richiesta dei biglietti e di tutte le altre iniziative della Vecchia Signora legate ai tifosi.

Cercola rappresenta da sempre un ‘porto sicuro’, una garanzia per tutti i supporter della Juventus soprattutto di Napoli e provincia ed in questi anni ha registrato numeri importanti ed eventi di risalto internazionale grazie alla presenza dei vari Beppe Marotta, Paolo Montero, David Trezeguet e Claudio Marchisio, con quest’ultimo ospite d’onore per la festa dei 20 anni dello scorso aprile. E chissà quale sarà la sorpresa per il 2024.

L’obiettivo resta quello di tutelare in ogni sua esigenza il tifoso bianconero, supportandolo non solo per gli ingressi in tutti i settori dello Stadium, ma pure per l’organizzazione logistica di viaggi, alloggi e siti di interesse. Perché si sa, dove c’è la Juve ‘Cercola Presente’.