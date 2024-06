Capodichino in ginocchio, decine di voli cancellati all’ultimo minuto

La situazione all’aeroporto di Napoli Capodichino è critica. Nelle ultime settimane, decine di voli sono stati cancellati o ritardati all’ultimo minuto, creando disagi significativi per i passeggeri. Questo problema si è intensificato in concomitanza con l’avvicinarsi dei mesi più caldi di luglio e agosto, quando l’incremento dei voli charter aumenta considerevolmente il traffico aereo quotidiano.

I passeggeri sono in allarme, preoccupati che i loro piani di viaggio possano essere compromessi proprio nel periodo di maggiore affluenza turistica. Secondo le prime stime, molti voli potrebbero essere a rischio cancellazione nelle prossime settimane, aggravando ulteriormente la situazione.

Per far fronte a questa emergenza, le autorità aeroportuali hanno deciso di adottare una misura straordinaria: tutti i voli charter verranno spostati sull’aeroporto di Salerno, la cui apertura è prevista per l’11 luglio. Questa soluzione mira a decongestionare il traffico su Napoli Capodichino e a garantire una maggiore affidabilità nei servizi aerei durante il periodo estivo.

La decisione di deviare i charter su Salerno è stata accolta con favore da alcuni operatori del settore turistico, che sperano di vedere una riduzione dei disagi per i viaggiatori. Tuttavia, permangono preoccupazioni circa l’adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi dell’aeroporto salernitano, che si prepara a gestire un afflusso di voli e passeggeri senza precedenti.

I passeggeri sono invitati a verificare lo stato dei loro voli e a pianificare eventuali alternative per evitare inconvenienti. Le autorità aeroportuali di Napoli Capodichino e di Salerno stanno lavorando a stretto contatto per garantire che la transizione avvenga senza intoppi e per minimizzare i disagi per i viaggiatori.

La crisi all’aeroporto di Napoli evidenzia la necessità di un piano a lungo termine per gestire l’aumento del traffico aereo e migliorare l’affidabilità dei servizi. Con l’estate alle porte, i viaggiatori sperano che le misure adottate possano assicurare un’esperienza di viaggio più tranquilla e sicura.