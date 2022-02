Capitale del libro, Nola tra le 8 finaliste: la vittoria va ad Ivrea

Capitale del libro, Comune di Nola: “Auguri ad Ivrea, città vincitrice. Per Nola un successo essere tra le 8 città finaliste”

“La città di Nola ha raggiunto un importante traguardo. Essere nell’elenco delle 8 città italiane che, dopo una rigorosa fase di selezione, sono state scelte per concorrere al titolo di capitale italiana del libro 2022 è un risultato di non poco conto”: lo ha affermato Roberto Esposito, sub commissario prefettizio del Comune di Nola, dopo la proclamazione, da parte del ministro della cultura Dario Franceschini, di Ivrea capitale italiana del libro 2022.

“La città di Nola esprime i più vivi apprezzamenti alla città vincitrice e nel contempo si dichiara soddisfatta di aver partecipato da protagonista per ottenere un riconoscimento di rilevanza nazionale. Il lavoro prodotto è stato riconosciuto ed apprezzato dalla giuria di esperti presieduta da Marino Sinibaldi ed ha inoltre confermato un modello che potrà funzionare anche in altre occasioni: la sinergia tra pubblico e privato. Una formula vincente perche si basa sulla collaborazione, sulla sintesi e sulla capacità lavorare in simbiosi nel nome dell’interesse comune della crescita collettiva”, ha sottolineato Roberto Esposito che, in rappresentanza del Comune di Nola, oggi ha partecipato all’incontro in streaming durante il quale è stato comunicato il nome della città che ha conquistato il titolo.

“L’impegno profuso non è stato vano perchè i progetti ideati sono ormai un patrimonio della comunità, che – conclude il vice prefetto – potrà decidere di puntarvi a prescindere dalla conquista del titolo. La produzione documentale passata al vaglio dei maggiori esponenti della cultura italiana ha consentito, inoltre, di far conoscere il pregio del fondo librario custodito nell’antica biblioteca vescovile o nella biblioteca comunale con la presenza di esemplari rari e in alcuni casi unici”.