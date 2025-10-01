Boscoreale, 19enne aggredito e rapinato in auto: grave ma salvo dopo l’operazione

Un violento episodio di cronaca si è verificato nella notte a Boscoreale, in via Passanti Flocco. Un ragazzo di 19 anni, originario di Torre Annunziata e già noto alle forze dell’ordine, è stato vittima di un’aggressione culminata in una rapina.

Secondo quanto ricostruito dalle prime testimonianze, il giovane si trovava all’interno della propria auto quando è stato avvicinato da un individuo non ancora identificato. Senza preavviso, l’aggressore lo avrebbe colpito con un oggetto contundente al fianco sinistro, per poi impossessarsi di alcuni effetti personali prima di darsi alla fuga.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove i medici hanno accertato il collasso di un polmone. È stato sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico e successivamente trasferito all’Ospedale del Mare di Napoli, dove resta ricoverato in prognosi riservata. Nonostante la gravità delle lesioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Boscoreale e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e di individuare il responsabile. Al momento non si escludono piste legate a regolamenti di conti o contrasti personali.

La vicenda ha destato forte preoccupazione nella comunità locale, scossa dall’ennesimo episodio di violenza che coinvolge giovanissimi.