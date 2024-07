Autonomia differenziata, ad Acerra si forma il Comitato Referendario per il No

ACERRA . I recenti interventi legislativi in materia di “autonomia” degli Enti Locali hanno seriamente minato i principi fondamentali della Costituzione Italiana che dovrebbero essere garantiti su tutto il territorio nazionale. L’autonomia differenziata spacca l’Italia in tante piccole patrie. La frantumazione del Paese altro non è che l’attuazione del modello liberista della competizione fra regioni: tale competizione avverrà sul terreno della privatizzazione dei servizi pubblici e sulla svendita dei beni comuni condannando il paese all’irrilevanza politica ed economica, anche a livello europeo. E questo – si legge nel comunicato – non è un problema solo del Mezzogiorno, ma anche del sistema produttivo del centro-nord.

Sulla base di queste prime riflessioni, anche ad Acerra, le forze politiche e sociali facenti parte del gruppo dei soggetti promotori a livello nazionale unitamente alle associazioni e movimenti politici civici hanno costituto un comitato pronto ad allargarsi ad altre forze politiche ed associative cittadine in vista della campagna referendaria per affermare il SI all’Italia unita, libera e giusta ed il NO a qualsiasi forma di autonomia differenziata.

Le forze politiche e sociali anche unitariamente organizzeranno, quindi, banchetti informativi, gazebo ed iniziative pubbliche per spiegare la ragioni del Referendum e per raccogliere – prosegue il comunicato – le firme per promuovere lo stesso.

Per queste ragioni, con la nascita del comitato si apre anche ad Acerra un percorso di mobilitazione straordinaria dove tutte e tutti dovranno impegnarsi, insieme, contro una legge che allarga i divari e aumenta le disuguaglianze”.

Ad oggi fanno parte del Comitato Referendario Cittadino NO Autonomia differenziata

PARTITO DEMOCRATICO

ALLEANZA VERDI SINISTRA

RIFONDAZIONE COMUNISTA

SIAMO ACERRA

SPI-CGIL

LEGAMBIENTE

ANPI

ASSOCIAZIONE PA.RI.

SINDACATO SAM GILDA

CASA DEL POPOLO E. BERLINGUER