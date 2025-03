Asma grave e poliposi nasale: nuove cure al centro del corso a Nola

Riceviamo e comunichiamo:

Asma grave e poliposi nasale: la cura del paziente con disturbi rinologici e respiratori, alla luce dei recenti progressi farmacologici sarà argomento del corso di alta formazione in programma sabato 22 marzo a Nola.

L’appuntamento è a Palazzo Giordano Bruno, dalle 8,30 alle 13,30 per una iniziativa rivolta principalmente ai camici bianchi con specializzazione in allergologia ed immunologia clinica; malattie dell’apparato respiratorio; igiene, epidemiologia e sanità pubblica oltre che ai medici di famiglia.

Interverranno: Giuseppe Russo, direttore generale dell’ASL NA 3 Sud, Ferdinando Primiano, direttore sanitario ASL NA 3 Sud, Giuseppe Lombardi, direttore medico del presidio ospedaliero di Nola, Clemente Primiano, sindaco di Casamarciano e componente del tavolo dei comuni dell’area nolana, Rosanna Peluso, direttore sanitario del distretto 49. A moderare l’incontro saranno Carmine Montanaro e Domenico Notaro. L’introduzione al corso e agli obiettivi formativi sarà affidata a Bernardino Cassiano, direttore della struttura dipartimentale di otorinolaringoiatria dei presidi ospedalieri di Nola e Torre del Greco e responsabile scientifico del corso.

Seguirà la relazione su “Asma grave e poliposi nasale: l’infiammazione di tipo 2 come fattore in comune” a cura di Antonio Franzese. Toccherà poi a Immacolata Mauro parlare di “Asma Grave: dalla diagnosi alla terapia” mentre saranno Bernardino Cassiano e Simona Nappi a fare il punto su “Rinosinusite cronica con poliposi nasale: dall’approccio farmacologico con incs alla nuova frontiera dei farmaci biologici”. A far parte della segreteria scientifica dell’evento sono: Gilda De Filippis, Armando Monfregola, Simona Nappi e Giuseppe Tarallo.