Somma Vesuviana presta il suo dirigente all’altro Comune, si apre un caso

Con delibera di Giunta N. 37 DEL 11 marzo scorso, il Comune di Somma Vesuviana ha approvato la convenzione ex art. 23 del CCNL del 16.11.2022 con il Comune di Sant’Antimo per l’utilizzo condiviso dell’architetto Giuseppe Schiattarella, dirigente molto attivo e competente deli LL.PP.

la convenzione arriva in risposta al l Comune di Sant’Antimo che in una nota – si legge nella delibera- “ha richiesto al Sindaco del Comune di Somma Vesuviana, l’utilizzo congiunto del dipendente arch. Giuseppe Schiattarella, onde garantire il migliore funzionamento del proprio settore VII e soddisfare l’impellente esigenza di porre a capo dello stesso un funzionario in possesso dei requisiti richiesti dal Dlgs. n.36/2023 e smi. attesa la carenza, al momento, di altre figure in possesso di tali requisiti; esigenza che si ritiene possibile soddisfare tramite l’utilizzo congiunto in convenzione, in base al richiamato art. 23 del CCNL del 16.11.2022, del dipendente del Comune di Somma Vesuviana, arch. Giuseppe Schiattarella, per un periodo di tempo decorrente dalla sottoscrizione della convenzione e per i successivi tre mesi, per una parte del tempo di lavoro d’obbligo (e quindi a tempo parziale) e precisamente per un numero di ore pari a 9 settimanali”. E fin qui tutto bene, solo che a Sant’Antimo qualcuno non è d’accordo su questa scelta tant’è che sulla pagina Noi Napoli Tv si legge : “Si fa Richiesta di verifica del conferimento d’incarico di elevata qualificazione all’Arch. Giuseppe Schiattarella, dipendente del Comune di Somma Vesuviana, da parte del Sidaco Buonanno”.