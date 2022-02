Acerra, teppisti alla Materna: rubata pure la carta igienica

Acerra – La settimana scolastica ad Acerra si è chiusa con l’ennesimo raid. Nei giorni scorsi ignoti si sono introdotti infatti all’interno del plesso di via Armando Diaz della scuola dell’infanzia.

Parlare di bottino però è davvero esagerato visto che i delinquenti hanno portato via soprattutto materiale didattico dei bambini e i detersivi presenti nel deposito. Come confermato dalla dirigente Bonfiglio hanno portato via anche la carta igienica.

Un raid misero che però rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme per le scuole acerrane, troppo spesso bersagliate dai teppisti.