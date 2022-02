A Massimo Ranieri il Premio della Critica Mia Martini

Massimo Ranieri con il brano “Lettera di là dal mare” si è aggiudicato il “Premio della Critica Mia Martini” assegnato dai giornalisti accreditati in sala stampa al Festival di Sanremo.

Il Premio è nato nel 1982 per tributare la giusta gratificazione allo splendido brano E non finisce mica il cielo, portato in gara da Mia Martini e scritto da Ivano Fossati.

È ritenuto il riconoscimento più importante dopo quello ufficiale. A idearlo furono tre giornalisti accreditati alla kermesse: Giò Alajmo, Cristina Berretta e Santo Strati.

Dal 1996, a seguito dell’idea e di una petizione fiume lanciata del Fans club ufficiale di Mia Martini “Chez Mimì”, sostenuta e promossa dalla giornalista Rai Alba Calia e sottoscritta da numerosissimi artisti tra cui Franco Battiato, Loredana Berté, Adriano Celentano, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Ivano Fossati, Mina, Luciano Pavarotti, Michele Santoro, Michele Serra e Renato Zero, il premio ha cambiato nome ed è stato definitivamente intitolato a Mia Martini, scomparsa l’anno prima, perché è stata l’artista che fino a quel momento lo aveva vinto più volte: nel 1989 con Almeno tu nell’universo e nel 1990 con La nevicata del ‘56.

Tra gli interpreti più famosi che lo hanno ricevuto più di una volta, nel tempo, troviamo Malika Ayane, Samuele Bersani, Cristiano De André, Elio e le Storie Tese, Fiorella Mannoia, Matia Bazar, Patty Pravo, Daniele Silvestri e Paola Turci.

Il Premio consiste in una statua d’oro con un leone alzato in piedi, il simbolo della città di Sanremo, appoggiato sulla chiave di violino con dei fiori dorati nella parte sottostante, opera dell’artista orafo calabro Michele Affidato.