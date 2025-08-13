Acerra: ricercato si nasconde dentro l’armadio per sfuggire alla polizia

Acerra: scoperto con un documento falso e destinatario di un provvedimento di espulsione. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne albanese, con precedenti di polizia, per possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, della Squadra Mobile e delle UOPI (Unità Operative Pronto Intervento), durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo all’interno di un’abitazione ad Acerra dove hanno trovato il prevenuto nascosto all’interno di un armadio; vistosi scoperto, l’uomo ha tentato la fuga finchè, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, non è stato bloccato dagli operatori. A seguito degli accertamenti esperiti, a carico del soggetto è emerso un ordine di revoca della misura alternativa alla detenzione e un ordine di espulsione dal territorio nazionale, immediatamente eseguito dai poliziotti. Inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di un documento di identificazione palesemente contraffatto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.