Boscoreale, carabinieri sequestrano un quintale di cozze venduto in strada: ambulanti nel mirino

Boscoreale: Alimenti pericolosi e nocivi. Nella lente dei controlli dei carabinieri i venditori abusivi ambulanti

Controlli a tappeto nell’area sud di Napoli da parte dei Carabinieri impegnati nella tutela della salute del consumatore.

A Boscoreale i carabinieri della locale stazione hanno passato a setaccio strade, incroci e marciapiedi per scovare venditori ambulanti abusivi. Durante le operazioni i militari hanno individuato e denunciato 5 persone già note alle forze dell’ordine. Gli uomini, tutti del posto, stavano trasportano con i loro furgoncini e con le proprie auto ceste e barili pieni di frutti di mare, mitili e molluschi in pessime condizioni igieniche sanitarie senza alcuna autorizzazione.

La merce – in totale parliamo di 113 chili– era pronta per essere venduta e per entrare nelle case e sulle tavole dei cittadini in prossimità dei prossimi giorni di festa.

Gli alimenti sono stati distrutti. Concreto il pericolo per la salute della popolazione.