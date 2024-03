Acerra – Raid questa notte allo sportello della Banca Monte dei Paschi, nel centro storico.

I Carabinieri – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Annunziata. Poco prima ignoti avevano tentato di manomettere l’Atm di un istituto bancario tagliando alcune parti metalliche per poi fuggire una volta fatto scattare l’allarme.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione