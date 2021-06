Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana

Salvatore Di Sarno (sindaco): “Somma quasi Covid Free, un risultato importante grazie anche alle politiche messe in campo”.

Oggi l’Astrazeneca Day fino alle ore 20 al Polo Vaccinale di Rione Trieste.

“Somma Vesuviana è quasi Covid Free con soli 31 positivi attivi. Un risultato possibile grazie alle politiche messe in campo dall’Amministrazione che ha chiuso, piazze, centri, scuole quando andavano chiuse. Siamo stati gli unici a chiudere le piazze in determinate occasioni come il Carnevale ma siamo stati anche gli unici ad istituire l’Ambulanza Comunale soprattutto nel periodo più acuto quando erano numerose le chiamate du persone che si trovavano in grave crisi d’aria. Inoltre abbiamo istituito anche il Team Psicologia Emergenza Covid che ha ascoltato i giovani ed i malati. Lo stesso Polo Vaccinale nasce esclusivamente grazie alla piena sinergia tra Comune, Asl, Curia, Caritas ed ha portato a risultati davvero eccellenti. Il Polo, ringrazio a tale riguardo la referente Carmela Tufano ma in particolare la dirigente dell’Asl Nunzia Tavella, il vescovo di Nola, Mons. Francesco Marino e il coordinatore dott. Pasquale Fornaro, è stato anche ampliato con l’apertura di ben 4 sportelli e sono stati ampliati anche i punti vaccinali.

Oggi, dunque al Polo Vaccinale, fino alle ore 20, l’Open Day con il vaccino Astrazeneca. Bisogna vaccinarsi perché solo così usciremo dall’emergenza sanitaria. Al momento abbiamo raggiunto, per quanto riguarda l’Astrazeneca Day, 250 vaccinazioni. Su tutto il territorio sommese abbiamo superato il tetto delle 16.000 inoculazioni tra prima e seconda dose tenendo conto che alcuni cittadini hanno fatto il vaccino anche presso altri Poli Vaccinali. Ora però continuiamo a prestare attenzione perché il Covid comunque continua ad uccidere, è dei giorni scorsi la trentaseiesima vittima a Somma Vesuviana Ed un grazie a Protezione Civile e Corpo dei Vigili Urbani”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.