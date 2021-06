Riceviamo e pubblichiamo.

Implementare nuovi processi produttivi anche con il recupero degli antichi mestieri, soprattutto legati alla tradizione dei Gigli. E’ quello che si propongono di fare Primart delegata Confartigianato Imprese e Facile Impresa con la collaborazione del Movimento Piazza d’Armi, i quali hanno organizzato un concorso rivolto alla creazione di nuove imprese socialmente ed economicamente orientate alla valorizzazione dell’artigianato.

L’iniziativa dal titolo “ F@BERLAB” si inserisce nel più ampio progetto delle OFFICINE del Saper Fare con le Mani” inaugurato da PRIMART Confartigianato nel 2018 ed è finalizzata ad accompagnare con supporto tecnico qualificato i progetti imprenditoriali da ZERO A START UP.

In partenariato con Facile Impresa e il Movimento Piazza d’Armi, il concorso è rivolto a giovani disoccupati o con contratti a tempo determinato con età compresa tra 19 e 45 anni residenti nel Comune di Nola o nei centri limitrofi. I progetti sono rivolti al settore manifatturiero – bio economy e biotecnologie – smart city e green economy hight tech garage e manifacturing 2.0. Coloro che hanno un’ idea da realizzare in questo campo potranno presentare la propria candidatura a partire dal 06.06.2021 attraverso l’invio telematico della domanda di partecipazione al seguente indirizzo pec rcqualitysistem@pec.it oppure tramite lettera racc.a r all’indirizzo: Facile Impresa Via Nazionale delle Puglie 145 San Vitaliano. Alla domanda dovrà essere unita una sintesi dell’idea progettuale. La modulistica ed il Bando saranno reperibili presso gli Enti comunali, la Pro Loco di Nola, ed in ogni caso verranno inviati su richiesta alla pec suindicata.

Le domande potranno pervenire entro il 15/09/2021. Gli autori delle domande che la commissione tecnica riterrà idonee, parteciperanno ad una serata di gala che sarà organizzata appositamente. Le idee saranno sottoposte alla valutazione di una giuria popolare composta dai rappresentanti di imprese del territorio e da professionisti esperti. Le due idee progettuali che avranno ottenuto il punteggio più alto riceveranno un premio da 1.000 euro ciascuna da investire nella stessa impresa, dopo l’attivazione dell’impresa stessa. “Quello che abbiamo intenzione di fare – spiega Mariangela Cignarella, delegata Confartigianato per Nola, che finanzia interamente il primo premio messo a bando – è coinvolgere tutti gli attori istituzionali del territorio per dare vita ad un nuovo tessuto imprenditoriale e moderno, socialmente responsabile e formato”. I candidati che avranno comunque raggiunto un punteggio alto e che abbiano presentato idee cantierabili riceveranno nozioni di economia, diritto, sistemi previdenziali ed assistenziali necessari per fare impresa.

L’iniziativa è mossa dalla profonda convinzione che un tessuto imprenditoriale nuovo e vivace sia necessario oggi più di ieri. La pandemia ha rimarcato quanto nessun sistema piccolo o grande che sia possa dipendere dalle leggi della globalizzazione ed ha evidenziato il bisogno di ciascuno di noi di ricercare beni e servizi di prossimità. Ed è proprio sui valori dell’artigianato che bisogna fare leva per ripartire e rilanciare lo sviluppo, poiché solo l’artigianato racchiude quello l’equilibrio tra l’intelligenza della mano, la creatività della mente e la passione del cuore che si rispecchiano nel nostro Made in Italy. Questa iniziativa necessita di elevate competenze tecnico- professionali, garantite anche dalla partecipazione di Facile Impresa, una qualificata realtà di consulenza strategica aziendale che guiderà con un team di esperti gli aspiranti imprenditori e che finanzierà integralmente il secondo premio messo a bando.