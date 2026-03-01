domenica, Marzo 1, 2026
Cronaca
Vive nella casa dell’ex e vuole allagarla: arrestato nel giorno nel 70esimo compleanno

Redazione1
di Redazione1

SAN GIORGIO A CREMANO: prova ad allagare la casa dell’ex, compleanno in carcere per un 70enne. Arrestato dai Carabinieri

 

 

San Giorgio a Cremano, un matrimonio fallito per una relazione extraconiugale e una convivenza che non s’interrompe nonostante tradimento, violenze e tossicodipendenza.

 

È una storia difficile anche da raccontare, questa.

 

 

Lui ha 70 anni, li compie oggi.

 

Lei, ex moglie, ne ha 69.

 

5 figli dalla loro relazione, 2 da quella che lui vive con un’altra donna, lontano dal patto coniugale.

 

Nonostante la relazione extraconiugale, l’uomo continua a vivere nella stessa casa. Insieme alla donna che l’aveva sposato.

 

 

Complice l’abuso di stupefacenti, il 70enne alza spesso le mani contro l’ex. Durante un cenone di Natale l’avrebbe presa addirittura a calci nella schiena. Mai una denuncia, mai una segnalazione o un ricovero al pronto soccorso “perché ancora innamorata”.

 

 

Fino a questa notte.

 

Lui è fuori di sé, evidentemente sotto l’effetto di stupefacenti.

 

Torna a casa e batte forte i pugni sulla porta.

 

L’ex all’interno non è sola, è con le figlie.

 

Sono terrorizzate, le grida del 70enne promettono nulla di buono.

 

Non aprono e lui inizia a colpire la porta con il casco della moto.

 

Poi raccoglie una mazza di ferro e spacca il vetro dell’auto dell’ex moglie.

 

Il 112 è già in linea con le donne che chiedono aiuto.

 

Poco prima che arrivassero i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano, l’anziano prende dal giardino il tubo per l’irrigazione e lo infila nella finestra che dà nella cucina. Poi apre il rubinetto e prova ad allagare tutto.

 

I militari lo troveranno ancora all’esterno, mentre colpisce la porta con alcune sedie di plastica.

 

Finisce in manette per atti persecutori e danneggiamento, poi in carcere.

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

