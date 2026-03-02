Pollena Trocchia sotto choc, muore il presidente del Consiglio Comunale

Pollena Trocchia – La comunità di Pollena è in lutto per la scomparsa di Pasquale Busiello, presidente del Consiglio comunale, venuto a mancare all’età di 66 anni dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute a causa di una malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi.

Medico ortopedico molto apprezzato, Busiello prestava servizio presso l’ASL NA 3. Nel corso della sua carriera professionale si era distinto per competenza e umanità, qualità che gli avevano fatto guadagnare la stima di colleghi e pazienti, che lo ricordano come un professionista attento, disponibile e sempre pronto ad ascoltare.

Accanto all’attività medica, ha portato avanti per anni un intenso impegno politico. Figura storica della Destra locale a Pollena Trocchia, ha condiviso la passione per l’attività amministrativa con il fratello Giacomo Busiello, dirigente di Alleanza Nazionale, scomparso prematuramente circa dieci anni fa. Nel suo lungo percorso istituzionale ha ricoperto diversi incarichi: è stato vicesindaco e assessore in più mandati, fino a diventare presidente del Consiglio comunale, seconda carica istituzionale del Comune.

Le esequie si terranno martedì 3 marzo alle ore 11.30 presso la Chiesa di San Giacomo Apostolo, in piazza Amodio a Pollena Trocchia. Dalle ore 9 di lunedì 2 marzo il feretro è stato accolto nella Sala del Commiato “De Falco” in via Don Minzoni 122.