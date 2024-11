Vesuviana ferma per gli estintori: migliaia di turisti a piedi, aperta inchiesta interna

Nuovi pesanti disagi per migliaia di turisti e i pendolari che si servono della Circumvesuviana, in Campania, per i loro spostamenti. Infatti al momento il servizio lungo tutte le tratte è sospeso e si registrano le prime soppressioni. Questa la comunicazione che giunge dall’Ente Autonomo Volturno: “causa problemi tecnici – spiegano dall’azienda di trasporti – al momento la circolazione ferroviaria sulle linee vesuviane è momentaneamente sospesa”. Oggi sono migliaia i turisti in giro per la regione e moltissimi avevano programmato di prendere i treni delle linee gestite dall’Eav.

“Non si può giocare con la vita delle persone, non si può continuare a mettere la testa sotto la sabbia”. Lo sostengono i rappresentanti dei comitati pendolari vesuviani, che commentano così i disservizi verificatisi oggi lungo le linee della Circumvesiana, rimaste bloccate nelle prime ore della giornata.

“Oggi – scrivono in una nota – sulle linee vesuviane tutti i treni fermi per una piccola dimenticanza, estintori scaduti”. “Sono degli incapaci pericolosi – proseguono i comitati – Con dei treni malandati, spesso in avaria, avere a bordo degli estintori scaduti è da criminali! Licenziare tutti i responsabili della filiera di controllo ché non ha vigilato e provveduto alla sostituzione”.

L’Ente Autonomo Volturno procederà ,“con un’inchiesta per accertare le responsabilità” in merito al disservizio che questa mattina ha tenuto bloccate per oltre un’ora tutte le linee della Circumvesiana. A comunicarlo è la stessa azienda di trasporti, che in una nota sottolinea che “chi ha sbagliato ne pagherà le conseguenze”. Eav spiega che “sulle linee vesuviane questa mattina vi è stato un ritardo nella programmazione della sostituzione degli estintori sui treni, che ha causato un fermo della circolazione per oltre un’ora”.