Blitz anticamorra ad Acerra, Piatto: “Ombre sulla giunta”. Tra gli arrestati persona legata ad assessore

PIATTO (XAcerraUnita): «Gli arresti di oggi gettano ombre sulla giunta, ora il sindaco intervenga»

ACERRA – «Esprimo il mio più sincero plauso alle Forze dell’Ordine per come stanno operando sul nostro territorio – dichiara Andrea Piatto, capogruppo di “X Acerra Unita” – ed è importante che lo Stato operi con la più stretta collaborazione di chi, dentro le istituzioni, cerca di affermare etica e trasparenza. Gli arresti di stamane (sette persone, una delle quali collegata con un assessore comunale) coinvolgono indirettamente anche la giunta, sommandosi a casi già noti di eletti che hanno gravi problemi con la giustizia.

Il sindaco continua a girarsi dall’altra parte e non comprendere che le istituzioni, per essere credibili, non solo devono essere refrattarie a ogni condizionamento, ma debbono anche apparire come tali. In un Comune dove 2 Segretari Generali sono scappati, e ancora oggi non viene individuato il sostituto, che riceve visite quotidiane dalle Forze dell’Ordine per gli esposti che abbiamo prodotto – conclude Piatto, già candidato sindaco sconfitto alle elezioni del 2022 – è urgente un’azione che il primo cittadino non è capace di fare. A quanti mi hanno rinfacciato che in campagna elettorale io non abbia voluto fare alleanze con altri soggetti che si erano resi disponibili, oggi ricordo che bisogna vincere per governare a testa alta e che per cambiare la città non si possono fare accordi di basso livello».