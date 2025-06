Truffe pluriaggravate agli anziani, arrestate 13 persone tra Napoli e provincia

Tredici persone, ritenute appartenenti a una banda specializzata in truffe agli anziani, sono state arrestate tra Napoli e provincia, dai carabinieri dei comandi provinciali di Genova e del capoluogo campano.

I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova su richiesta della Procura della Repubblica, al termine di indagini del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova San Martino.

Il sodalizio criminale era capeggiato da una coppia, Alessandro D’Errico e Antonietta Mascitelli, con precedenti di polizia.

C’era una componente logistica che si occupava di fornire veicoli e telefoni cellulari nonché di mettere a disposizione dei locali (utilizzati come veri e propri call center) per l’organizzazione; i “telefonisti” si occupavano di individuare e contattare le vittime, coordinando i complici presenti nei pressi dell’abitazione degli anziani; una componente “operativa” si recava nell’abitazione della vittima per farsi consegnare denaro o monili in oro. Sono stati contestati agli indagati complessivamente 43 episodi di truffe pluriaggravate, di cui 28 consumate e 15 tentate, sull’intero territorio nazionale nel periodo settembre 2023 – marzo 2024, per un profitto illecito complessivo superiore a 330mila euro. Nel corso dell’indagine c’erano già stati due arresti e una denuncia, ed erano state sventate due truffe recuperando un bottino di circa 10mila euro.