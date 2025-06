Somma Vesuviana, nella piazzetta degli Aromi l’evento “la Nostra Terra”

La nostra terra: l’unica che abbiamo. La nostra Terra è la nuova iniziativa promossa dalla comunità “Laudato Sì”



Giovedì 26 giugno, dalle ore 19:30 alle 23:30, nella piazzetta degli Aromi al Casamale, si terrà un’iniziativa di ecologia integrata, organizzata dalla Comunità Laudato Sì di Somma Vesuviana.

La scelta della piazzetta degli Aromi come cornice dell’evento non è casuale: partendo dalla difesa di quel piccolo ecosistema, creato per esaltare i colori e i profumi delle spezie al Casamale, si vuole arrivare a riflettere sull’intero pianeta, oggi più che mai minacciato nella sua esistenza.

Nel corso della manifestazione ci saranno proposte, momenti di confronto su progetti, iniziative di promozione popolare e degustazioni. Interverranno autorità pubbliche, rappresentanti di associazioni e semplici cittadini, che illustreranno le proprie idee e dialogheranno con i presenti.

Il tutto si svolgerà in una zona particolarmente fresca e ventilata, grazie alla sua posizione esposta all’aria che scende dalla montagna, rendendo l’atmosfera ancora più piacevole.